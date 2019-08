p>OLANDA ROBBEN RITIRO/ Arjen, ex giocatore olandese di Bayern Monaco e Real Madrid, dopo aver lasciato da poco il calcio è tornato sul suo ritiro, ai microfoni di 'NPO Radio': "La scelta di abbandonare questo sport è stata senza ombra di dubbio la più difficile da prendere nella mia carriera". Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Robben ha poi aggiunto: "Forse tra qualche mese avrò la sensazione di lasciar andare tutto troppo in fretta e dovrò tornare indietro. Sicuramente, in quel caso, non sarebbe facile soprattutto col tempo che passa".