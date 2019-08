CALCIOMERCATO VERONA STEPINSKI CHIEVO CAGLIARI / Il Verona si muove sul calciomercato. In queste ore gli scaligeri sono molto attivi e hanno messo a segno il colpo Matteo Pessina per il centrocampo. Il centrocampista è arrivato ufficialmente dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il ds Tony D'Amico, però, sta pensando a un colpo per l'attacco andando a pescare proprio in casa Chievo. L'Hellas, infatti, sta provando a strappare Mariusz Stepinski al Chievo, club appena neoretrocesso.

Una trattativa non semplice proprio per la rivalita cittadine tra le due società: come riporta 'Sky Sport', il giocatore resterebbe volentieri a Verona, ma manca l'accordo tra i club. Non solo, perché su di lui c'è anche l'interesse del Cagliari, che lo prenderebbe in considerazione come idea last minute. Il desiderio del giocatore polacco potrebbe però fare la differenza: a 'hellas1903.it', l'agente del classe '95 Marcin Kubacki ha confermato che "è tutto vero, Stepinski vuole il Verona". In uscita, invece, è fatta per la cessione di Seung-woo Lee: il coreano si trasferirà al club belga del Sint-Truiden, che aveva già acquistato Colidio dall'Inter.

F.I.