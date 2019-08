UDINESE CARNEVALE DE PAUL SCHICK / Ultimi giorni di calciomercato in Serie A, con il gong finale previsto per lunedì 2 settembre, Sono tanti i temi caldi in queste ore, dalla Roma alla Fiorentina con diversi nomi interessanti potenzialmente in uscita.

In particolar modo Rodrigoe Patrik, con quest'ultimo vicino alla cessione indopo due stagioni a dir poco deludenti in giallorosso.

Il direttore tecnico dell'Udinese ed ex attaccante romanista, Andrea Carnevale, ha parlato anche del ceco ex Samp diretto verso il Lipsia svelando un retroscena: "Noi siamo stati i primi vicini all'acquisizione, poi non si è fatto per motivi economici. Non lo vedo proprio come una prima punta, visto che spalle alla porta non sa tenere la palla, ha bisogno di una corsia esterna dove poter giocare col suo piede forte verso il centro del campo", ha detto a 'Teleradiostereo'.

Sulla vittoria contro il Milan: "Abbiamo vinto contro un non grandissimo Milan. Ha segnato Becao che diventerà un giocatore fortissimo, verrà convocato presto in nazionale". Infine su De Paul, accostato anche Fiorentina e Inter, un possibile indizio di mercato: "E' un ragazzo di grande prospettiva, un piccolo fuoriclasse. A 24 anni è ambizioso e vuole giocare le coppe europee".