JUVENTUS DEMIRAL MILAN SUSO / Il Milan non molla Demiral. Il club rossonero sarebbe pronto ad incontrare la Juventus perché l'interesse nei confronti del giovane difensore turco sembra non essersi mai sopito. Il giocatore ha però conquistato le gerarchie di Sarri e non sarebbe lui il primo nome sulla lista dei partenti, bensì Rugani, finito nel mirino della Roma, ma l'operazione non appare così semplice.

Se però dal Milan dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, il giocatore potrebbe partire. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

E secondo 'Sportmediaset', l'offerta in questione potrebbe essere una proposta di scambio di cartellini. Il Milan, in cambio di Demiral, offrirebbe Suso alla Juventus. L'affare rappresenterebbe una doppia plusvalenza per entrambi i club, ma da parte dei bianconeri sembrerebbe esserci qualche perplessità, vista l'abbondanza di esterni offensivi. Nel caso in cui l'affare dovesse andare in porto, il Milan si ritroverebbe con una sovrabbondanza di difensori centrali e sarebbe costretto a fare cassa cedendo qualcuno. L'indiziato sarebbe Mateo Musacchio, che potrebbe tornare in Spagna. Su di lui ci sarebbero Valencia e Real Betis.