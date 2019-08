JUVENTUS PSG DYBALA NEYMAR / L'incontro in corso tra il Paris Saint-Germain e il Barcellona per Neymar potrebbe incendiare gli ultimi giorni di mercato e rappresentare una svolta anche per la Juventus. Tutto nasce dalla richiesta del club parigino che, come riferisce su Twitter il giornalista del 'Mundo Deportivo' Francisc Aguilar, avrebbe escluso l'inserimento di contropartite tecniche.

Così dal Barcellona sarebbe partita una proposta intorno ai 160 milioni di euro, pagabili in due rete da 80 milioni che avrebbe portato ad un principio di accordo. Ilha insistito per il pagamento cash di Neymar, senza l'inserimento di altri calciatori, perché intenzionato a finanziare con la cessione del brasiliano l'acquisto di Dybala dallao comunque di un attaccante. Se davvero dovesse arrivare la fumata bianca Psg-Barcellona (in Francia si parla di 170 milioni chiesti al Barça), da Parigi partirà a stretto giro l'assalto a Dybala con ripercussioni a catena anche sul mercato italiano e in particolare nella vicenda Icardi.