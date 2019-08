INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED / Alexis Sanchez e l'Inter. Il cileno è il sogno del club nerazzurro di queste ultime giornate di mercato: la dirigenza vuole regalare ad Antonio Conte un nuovo innesto in attacco da affiancare a Romelu Lukaku e a Lautaro Martinez, visto che Icardi è ormai fuori da ogni progetto.

Dall'Inghilterra poi arriva un segnale: il cileno è sceso regolarmente in campo agli ordini di Solskjaer nella sessione di allenamenti del Manchester United. Lo riferisce il 'Sun', che sottolinea come Sanchez abbia regolarmente svolto l'allenamento. Un segno che potrebbe sottolineare come la trattativa possa non essere così vicina alla chiusura.