ROMA KALINIC / Nikola Kalinic è pronto a tornare in Serie A: dopo l'anno all'Atletico Madrid, il croato è vicino a riabbracciare il nostro campionato. Per il suo trasferimento alla Roma, infatti, si aspetta il via libera sul fronte Schick-Lipsia.

I giallorossi hanno da tempo il sì del calciatore al quale, in caso di fumata bianca, andrà un ingaggio di circa due milioni di euro. L'affare con i Colchoneros è per un prestito con diritto di riscatto intorno ai 7-8 milioni di euro. Il croato, ex Fiorentina e Milan, ha ricevuto anche altre offerta ma, al momento, considera la Roma una priorità. Per la squadra di Paulo Fonseca resta sullo sfondo anche la pista Mariano Diaz, in uscita dal Real Madrid.