NIZZA DOLBERG AJAX / Qualche anno fa era considerato come uno degli astri nascenti del calcio europeo. Ad oggi possiamo dire che Kasper Dolberg non ha mantenuto quelle aspettative, ma la giovane età fa sicuramente ben sperare. E Nizza è una piazza che ha saputo rilanciare tanti giocatori, non ultimo Mario Balotelli.

E' proprio il club transalpino ad essere ad un passo dall'attaccante danese classe 1997. I rossoneri avrebbero offerto 20 milioni di euro all'e l'affare sarebbe davvero ad un passo: il 'Telegraaf' sottolinea infatti come sia stato raggiunto un accordo verbale tra i due club, che ora devono ultimare i dettagli dell'affare. In passato l'attaccante è stato accostato anche a club italiani, in modo particolare al