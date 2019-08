p>TERREMOTO RIETI AMATRICE / A pochi giorni dal terzo anniversario del terremoto di, una nuova scossa diha colpito il centro Italia: il sisma ha avuto come epicentroin provincia di Rieti ed è stato di magnitudo 3,5 con profondità di 12 Km. Il terremoto è stato avvertito anche ad Amatrice ed è stato anticipato da un forte boato. La scossa è stata registrata, come comunica l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle 15.18, seguita subito dopo da un'altra di minor intensità. Al momento non si registrano danni.