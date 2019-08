ROMA MILAN ROJO MANCHESTER UNITED / La Roma punta ad un difensore centrale. Rugani resta il primo obiettivo della società giallorossa, mentre tra le possibile alternative perde quota l'ipotesi Marcos Rojo. Sul difensore argentino classe 1990 sarebbe ora spuntato un altro club italiano.

Si tratta delche, riferisce il 'Guardian', sarebbe in corsa conper assicurarsi le prestazioni del polivalente difensore argentino, in grado di giocare sia come centrale che come terzino sinistro. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

La stessa testata inglese sottolinea però come l'affare sia tutt'altro che semplice. Rojo non è certamente una prima scelta per Solskjaer, ma il Manchester United potrebbe aver bisogno del difensore sopratutto ora che Luke Shaw si è infortunato. Il terzino inglese dovrebbe restare ai box oltre un mese e, complici le tante competizioni da giocare, i 'Red Devils' non vorrebbero ritrovarsi con una rosa troppo ridotta. L'addio dell'ex Sporting CP risulta dunque piuttosto complesso.