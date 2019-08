FIORENTINA CACERES / La Fiorentina rimane attivissima sul mercato.

In attesa del summit con l'Inter per lo step decisivo per lo scambio, il Ds Danielee Joehanno raggiunto Milano e incontrato nel primo pomeriggio in un hotel del centro Davide, che cura gli interessi di Martin. L'esperto difensore uruguaiano - come raccolto da Calciomercato.it - resta in cima alle preferenze della dirigenza viola per completare il pacchetto arretrato die nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori sviluppi su un suo possibile sbarco a Firenze. Caceres, svincolato dopo la fine del contratto con la, nella seconda parte della scorsa stagione era tornato in prestito alla Juventus.