INTER BIRAGHI DALBERT FIORENTINA / Ormai è sempre più vicina alla conclusione la trattativa tra Inter e Fiorentina che porterà Cristiano Biraghi in nerazzurro e Dalbert in viola.

L'affare è in dirittura d'arrivo e a breve è atteso il summit decisivo tra la dirigenza meneghina e quella dei toscani . Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Il brasiliano ha accettato la proposta viola e come riferisce 'Sky Sport' le operazioni di entrambi i club saranno in prestito secco. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma già in serata potrebbero esserci novità con i due giocatori pronti ad abbracciare le rispettive nuove squadre.