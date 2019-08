INTER MAROTTA ZHANG ICARDI / Potrebbe essere una giornata importante per il futuro di Mauro Icardi: il caso che riguarda l'attaccante argentino tiene banco ormai dallo scorso febbraio e le parti continuano a rimanere ognuna nella propria posizione.

Detto del possibile vertice tra la dirigenza dell'Inter e Wanda Nara , il summit potrebbe anche essere anticipato da un faccia a faccia tra, Stevene lo stesso calciatore: amministratore delegato e presidente nerazzurro, infatti, sono alla Pinetina dove è in programma l'allenamento quotidiano della squadra di Conte. Una presenza che potrebbe anche essere il preludio ad una chiacchierata con Icardi, magari propedeutica al vertice con la moglie-agente. Ad ogni modo la posizione della società non cambia: come ribadito ieri dallo stesso Marotta, l'vuole cedere l'argentino e non ritiene un'opzione la permanenza e il reinserimento del calciatore all'interno del progetto tecnico. Al contrario, l'ex capitano insiste nel voler restare a Milano nonostante la corte dele in attesa che l'interesse dellasi tramuti in qualcosa di più.