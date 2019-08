FIORENTINA CACERES CAGLIARI / Incontro tra la Fiorentina e Davide Lippi per Martin Caceres: vertice con Pradè e Barone per il difensore uruguaiano, svincolato e possibile rinforzo last minute per Vincenzo Montella.

Come riferisce 'Sky', si è trattato di un incontro interlocutorio con l'entourage del calciatore che ha presentato due diverse proposte di ingaggio, in base alla durata del contratto (uno o due anni). Ora toccherà ai viola decidere cosa fare considerato che esistono anche piste alternative come quella che porta al napoletano Tonelli. Da segnalare anche l'inserimento del Cagliari su Caceres: una pista nata nelle ultime ore che potrebbe rappresentare un ostacolo ai piani della Fiorentina.