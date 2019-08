p>NAPOLI OUNAS NIZZA / Il Nizza continua ad essere in vantaggio per Adam Ounas e la trattativa potrebbe anche sbloccarsi a breve: come raccontato da Calciomercato.it, le parti stanno lavorando al prestito oneroso con diritto di riscatto (operazione complessiva intorno ai 25 milioni di euro) e un'intesa potrebbe arrivare presto. Intanto arrivano indizi sulla fine dell'avventura dell'algerino con il: il nuovo acquisto azzurro Hirvingha scelto l'11 come numero di maglia, 'scippandolo' proprio ad. Un'indicazione su quello che sarà il futuro del neo campione d'Africa: per l'attaccante algerino il futuro è lontano dalla Serie A, illo aspetta.