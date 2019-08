TORINO NKOULOU / Il caso Nkoulou non accenna a sgonfiarsi: dopo la richiesta del difensore di non essere convocato contro il Sassuolo e l''ammissione' di non esserci stato con la testa contro il Wolverhampton in Europa League, in casa Torino la situazione non tende a ricomporsi.

Cairo domenica sera ha usato parole dure contro il calciatore, parlando anche dell'interesse della Roma che la società capitolina ha smentito con un comunicato . Lo stesso presidente granata aveva chiesto le scuse di Nkoulou a squadra e società ma il francese non ha fatto nessun atto di pentimento: come riferisce 'La Stampa', nessuna scusa ieri con lo scontro che va avanti e che potrebbe portare all'esclusione dalla lista dei convocati per il ritorno di Europa League in programma giovedì.