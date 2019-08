POGBA REAL MADRID FRATELLO / Nonostante la chiusura del calciomercato in Inghilterra e quella ormai imminente anche nel resto d'Europa, il possibile trasferimento di Paul Pogba resta ancora in piedi.

E ad alimentarlo è stato lo stesso fratello del centrocampista in forza al, soprattutto in ottica

MathiasPogba, che milita in Spagna nel Manchego, ha parlato ad 'AS' del futuro del giocatore classe '93, sogno di mercato del Real ma anche della Juventus: "Prima che finiremo le nostre carriere giocheremo nello stesso paese e spero che sia in Spagna. Potrebbe essere già in questa stagione, ma non dipende solo da noi. Florentin (l'altro fratello, ndc) sta aspettando una chiamata, proprio come Paul".

Sul trasferimento al Real: "Non so se sia ancora possibile, ma nel calcio non si può mai sapere. Lui sta bene in Inghilterra, come sempre e non dirà mai nulla di male sullo United. È un professionista e il suo presente è lì. Dipende dai club, se il Manchester vorrà venderlo e il Real vorrà comprarlo. Zidane ha sempre parlato bene di mio fratello ed è un onore. Tutti sanno che Paul potrebbe essere utile al Real e a Zidane, ma a parlare devono essere i club".

