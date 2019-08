CALCIOMERCATO LAZIO SAMPDORIA AYEW / Il calciomercato in Inghilterra si è chiuso il 18 agosto, ma le operazioni in uscita sono ancora possibili. Per questo alcune squadre stanno mettendo nel mirino giocatori che militano in Premier League.

O in, come nel caso della: come riporta il tabloid inglese 'Daily Mail', infatti, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Andre

Simone Inzzaghi vorrebbe un altro attaccante da affiancare a Immobile, Caicedo e Correa e il giocatore ghanese potrebbe fare al caso della Lazio. Il classe '89 milita nello Swansea, la Serie B inglese. Si tratta di un giocatore esperto e reduce dal prestito al Fenerbahce, su cui starebbe facendo un pensierino anche la Sampdoria, oltre ai club tedeschi come Schalke 04 e Werder Brema. Il principale ostacolo, però, è rappresentato dall'ingaggio da 80mila sterline a settimana, più di 4,5 milioni di euro a stagione.