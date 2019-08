Napoli, il Psg vuole Malcuit

CALCIOMERCATO NAPOLI PSG MALCUIT / Il Psg è alla ricerca di un terzino destro. Leonardo prima della chiusura del calciomercato, oltre a sbrogliare la matassa Neymar, vorrebbe regalare un difensore di fascia a Tuchel.

Tra i nomi in lista - come riporta 'Soccerlink' - c'è anche quello di Kevin. Il calciatore delavrebbe una valutazione di 25 milioni di euro e senza l'addio di Hysaj potrebbe essere lui il sacrificato. Altre idee per il Psg sono Lala, Atal e Semedo, che il Barcellona però non pare intenzionato a cedere