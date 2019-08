CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Le posizioni sono chiare e non si smuovono da mesi: l'Inter non punta più su Icardi e vuole cederlo, l'argentino non prende in considerazione l'addio alla maglia nerazzurra.

Un muro contro muro certificato anche dalle dichiarazioni del weekend conche ha confermato la volontà dell'attaccante di provare a far cambiare idea all'ambiente interista e la società che ha risposto in maniera piccata con l'amministratore delegato, confermando l'intenzione di 'disfarsi' del calciatore. Qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime ore: secondo 'Sky', in giornata potrebbe esserci un faccia a faccia tra la dirigenza dell'Inter e Wanda Nara al quale dovrebbe partecipare anche il presidente Zhang. Un vertice durante il quale la società ribadirà la scelta di cedere il calciatore e che tale linea non è modificabile: sarà sufficiente per far cambiare idea a Icardi? Incontro che potrebbe quindi rappresentare una svolta con il Napoli che attende una risposta dall'argentino e la Juventus sempre pronta ad accelerare qualora si sbloccassero le operazioni in uscita.