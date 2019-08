INTER ICARDI SANCHEZ / Da un lato Mauro Icardi, dall'altro Alexis Sanchez. Nel mezzo tanti altri nomi che nelle prossime, decisive ore di calciomercato potrebbero approdare o lasciare il nerazzurro dell'Inter. La società meneghina è in pieno fermento: se da un lato la fumata bianca per il cileno appare ormai sempre più vicina, dall'altro c'è la grana legata all'ex capitano, ormai sempre più un esubero all'interno della rosa di Antonio Conte. Ma non solo: da Dalbert a Joao Mario per quanto riguarda le uscite e da Biraghi sino al colpo a centrocampo per quanto riguarda le entrate. Il calciomercato Inter è in pieno fermento e i nerazzurri si candidano ad essere grandi protagonisti di quest'ultima settimana. Tutte le mosse dell'Inter: Sanchez sempre più vicino, Icardi sempre più un esubero: per l'argentino c'è l'offerta della Juventus, mentre sembra tramontare l'ipotesi Napoli. In entrata Biraghi è il primo nome per le corsie esterne, con Dalbert verso la Fiorentina. In uscita c'è anche Joao Mario, destinazione Russia, mentre a centrocampo si sogna il grande colpo.

Inter, da Icardi-Juventus a Dalbert-Fiorentina: le cessioni

Mauro Icardi non rientra più nei piani dell'Inter. Lo ha comunicato chiaramente l'ad nerazzurro Beppe Marotta nel pre-partita di ieri a San Siro, sfogandosi contro la moglie-agente dell'argentino, Wanda Nara: nessuno in società ha invitato l'ex capitano a restare. Le porte per Icardi sono dunque chiuse e in giornata potrebbe esserci un incontro tra la Nara e la dirigenza interista per parlare del giocatore. Per l'argentino potrebbero però aprirsi le porte della Juventus. Sembra esserci disgelo ora tra Marotta e Fabio Paratici e i bianconeri sarebbero pronti a formulare un'offerta per il classe 1993. Niente Dybala però nell'affare, bensì Mandzukic e un conguaglio da 35 milioni di euro. Sul fronte uscite Icardi non è l'unico nome. A sinistra sono ai saluti sia Dimarco (Torino?) che Dalbert.

Inter, da Sanchez al centrocampista: gli acquisti

Il brasiliano avrebbe dato il proprio assenso a trasferirsi alla prossimamente potrebbe esserci il summit definitivo che può portare allo scambio con Cristiano Biraghi , richiesto da Conte. In uscita Joao Mario, vicinissimo alla(prestito con diritto di riscatto) e il giovane attaccante italo-colombiano, che apuò trovare minuti importanti per mettersi in mostra e fare esperienza.

Già detto di Biraghi e del possibile scambio con Dalbert ormai sempre più in definizione, in casa Inter si attende con fermento l'arrivo di Alexis Sanchez. Il cileno preme per tornare in Italia e la fumata bianca è ormai vicina: oggi potrebbe infatti essere il giorno decisivo per il suo passaggio in nerazzurro dal Manchester United. Ma il classe 1988 ex Udinese potrebbe non essere l'unico rinforzo offensivo per Conte. Sfumato Llorente come vice Lukaku (il basco è ad un passo dal Napoli), ci sono altre idee per l'attacco, che portano a giocatori con caratteristiche decisamente diverse da quelle dello spagnolo ex Juventus. Piace molto Rebic, su cui però preme con forza il Bayern Monaco, così come c'è grande interesse per Rodrigo De Paul. Sull'argentino è in vantaggio la Fiorentina, ma l'Udinese non abbassa le proprie pretese e continua a chiedere 40 milioni di euro. Oltre all'attacco, attenzione poi al possibile innesto a centrocampo. Il club vorrebbe regalare a Conte un grande nome, ma le trattative in questo senso non sembrano semplici. Vidal pare destinato a restare a Barcellona. Rakitic invece è in uscita dai catalani, ma la Juventus appare in vantaggio e avrebbe anche incassato il gradimento del giocatore, che arriverebbe in bianconero in un affare che coinvolgerebbe Emre Can. Porte chiuse invece per Milinkovic-Savic: la Lazio lo ha blindato e non lo lascerà partire in quest'ultima settimana di mercato.