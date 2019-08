JUVENTUS-NAPOLI DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE BIG MATCH SECONDA GIORNATA SARRI RONALDO ANCELOTTI INSIGNE - Juventus-Napoli è il big match della seconda giornata del campionato di Serie A. Una sfida sentita dalle tifoserie e dai calciatori, con in panchina due grandi ex: Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti. I bianconeri, all'esordio, hanno battuto in trasferta il Parma grazie al gol di capitan Chiellini; gli azzurri sono riusciti a conquistare la vittoria sul campo della Fiorentina con un rocambolesco 4-3, condito da molte polemiche.

Una partita che si preannuncia decisamente emozionante e spettacolare: Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell'Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-NAPOLI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Ghoulam; Zielinski, Allan; Callejonm Fabian, Insigne; Mertens. All. Ancelotti

CLASSIFICA SERIE A: Bologna* 4; Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Torino, Brescia*, Milan*, Udinese, Juventus 3 punti; Genoa, Roma, Verona 1; Spal*, Fiorentina, Sassuolo, Cagliari, Parma, Sampdoria e Lecce 0

* una gara in più