DIRETTA GENOA FIORENTINA - Il Genoa ospita la Fiorentina in una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Dopo il bel pareggio ottenuto in casa della Roma, i rossoblu di Andreazzoli sperano di centrare il primo successo di questa stagione. I viola di Montella, invece, vanno a caccia di una vittoria per voltare pagina dopo le polemiche scaturite dal ko interno contro il Napoli.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Lerager, Barreca; Kouame, Pinamonti. All. Andreazzoli

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Sottil. All. Montella

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 6; Lazio*, Bologna* 4; Inter, Atalanta, Torino, Udinese, Napoli*, Brescia* e Milan* 3; Roma* 2, Genoa e Verona 1; Fiorentina, Sassuolo, Cagliari, Parma, Sampdoria, Lecce e Spal* 0

*una partita in più