Juventus-Napoli, Sarri vuole bruciare le tappe

Maurizio Sarri è stato bloccato dalla polmonite, che non gli ha permesso di sedere in panchina contro il Parma.

Dall'ultimo comunicato emesso dallasi evince che l'ex Chelsea sarà costretto a saltare anche il match contro ilper poi esserci dopo la sosta. Ma da Torino continuano ad arrivare insistenti le voci di un ritorno in panchina, anticipato, proprio contro gli azzurri: Sarri migliora ogni giorno di più e la voglia di esserci contro la sua ex squadra è davvero tanta. Nessuna comunicazione ufficiale in merito ma la parola finale spetterà ovviamente allo staff medico