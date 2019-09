DIRETTA UDINESE PARMA - L'Udinese ed il Parma si affrontano in una gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Reduci dal bel successo casalingo contro il Milan, i bianconeri di Tudor sperano di centrare il bis di fronte ai propri tifosi. Sconfitti all'esordio dalla Juventus, i gialloblu di D'Aversa vogliono centrare un risultato positivo per sbloccare la propria classifica.

Calciomercato.it vi offre il match della 'Dacia Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Jajalo, Mandragora, Sema, de Paul; Nestorowski, Lasagna. All. Tudor

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Hernani, Grassi; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 6; Lazio*, Bologna* 4; Inter, Atalanta, Torino, Udinese, Napoli*, Brescia* e Milan* 3; Roma* 2, Genoa e Verona 1; Fiorentina, Sassuolo, Cagliari, Parma, Sampdoria, Lecce e Spal* 0

*una partita in più