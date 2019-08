DAZN, accordo con Sky: ecco i canali su cui vederla

DAZN SKY / Trovato l'accordo tra DAZN e Sky. Da settembre, l'emittente streaming sarà visibile anche in modalità satellitare. In particolare, Sky metterà a disposizione due canali sul proprio bouquet, per permettere la visione agli abbonati tramite decoder. In questo modo dovrebbero essere risolti i problemi di qualitàè di visione e quelli relativi al 'buffering' e a eventuali disservizi della linea internet.

I canali che saranno messi a disposizione di DAZN saranno ile ilsubito dopo i canali di

L’offerta, come lo scorso anno, sarà molto ampia e includerà, oltre a tre partite a giornata della Serie A, la Serie B, la Ligue1, la Liga spagnola e molto altro ancora. Possibilità dunque per gli abbonati Sky di vedere tutto il calcio disponibile nell'offerta italiana delle tv a pagamento. Particolari condizioni di favore per gli abbonati a Sky da almeno un anno: 7,99 euro mensili di canone DAZN, a fronte dei 9,99 abituali.