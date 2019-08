Napoli, svolta Milik: si va verso il rinnovo

CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK / Napoli sempre più vicino a Llorente, che si appresta a fare da vice Milik in casa azzurra. Novità importanti proprio per quanto riguarda il polacco, assente da un paio di settimane per noie muscolari ma sul futuro del quale si è molto discusso. Speculazioni che stanno per avere fine, stando a quanto riportato da 'Tuttosport'.

Dopo un lungo stallo infatti, potrebbe a breve esserci la fumata bianca per quanto concerne il rinnovo del contratto. Milik può firmare un quinquennale accettando la proposta di ingaggio del Napoli, di circadi euro a stagione, a fronte di una iniziale richiesta del giocatore di 4,5 milioni. Il Napoli punta su Milik anche per il futuro, del restoera stato chiaro a più riprese.