Calciomercato Roma, Cagliari insiste per Olsen

CALCIOMERCATO ROMA OLSEN CAGLIARI / Sono ore calde per l'addio di Defrel. Sul calciatore - come raccontato da Calciomercato.it - c'è anche il Cagliari, che si è inserito nella corsa a cui partecipano Sassuolo, Sampdoria e Saint-Etienne.

L'attaccante, però, potrebbe non essere l'unico giallorosso a trasferirsi in Sardegna: i rossoblu restano interessati anche ad, altro elemento in uscita dalla. Il Cagliari deve fare i conti con l'infortunio di Cragno, ecco l'idea che porta allo svedese