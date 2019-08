Roma e Juventus, si accelera per Rugani

CALCIOMERCATO ROMA JUVENTUS RUGANI / La Roma torna a premere per Rugani, come anticipato da Calciomercato.it. I giallorossi necessitano di un rinforzo in difesa, è tornata calda la trattativa con la Juventus per il difensore.

L'affare, in cui dovrebbero rientrare anche alcuni giovani, può andare in porto, dopo i nuovi contatti andati in scena ieri sera tra le parti 'Tuttosport' riferisce di un ulteriore summit previsto tra oggi e domani per chiudere l'affare. I rapporti tra le due società e la necessità, da parte del ds, di cedere per far quadrare i conti in rosa e nel bilancio, possono agevolare la fumata bianca.