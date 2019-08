Calciomercato Juventus, Rakitic vuole i bianconeri

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC BARCELLONA EMRE CAN / Resta viva la pista tra Juventus e Barcellona per lo scambio tra Emre Can e Rakitic.

I due giocatori sono insoddisfatti della rispettiva situazione, conche li hanno messi in fondo alle proprie gerarchie a centrocampo. Secondo 'Tuttosport', i bianconeri possono farsi forti della volontà sia del tedesco di cambiare aria che del croato di sbarcare a Torino, i campioni d'Italia al momento sono in cima alle preferenze del vice campione del mondo. L'affare può essere imbastito intorno ai, garantendo ricche plusvalenze ad entrambi i club, si attendono sviluppi.