Calciomercato Milan, cessione Laxalt: decisione in giornata!

CALCIOMERCATO MILAN LAXALT ATALANTA / Non si è ancora sbloccata la cessione di Diego Laxalt all'Atalanta.

Il terzino uruguaiano delha preso tempo per dare una risposta ai bergamaschi che dovrebbe arrivare in giornata: il calciatore ex Genoa - come riportano i colleghi de 'La Gazzetta dello Sport' - non sembra ancora del tutto convinto. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Filtra pessimismo, con l'idea, invece, sempre in piedi.