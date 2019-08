CALCIOMERCATO BARCELLONA JUVE PSG NEYMAR / Sono ore decisive per riportare in Spagna Neymar. L'attaccante brasiliano è stato accostato con insistenza anche a Juventus e Real Madrid ma la squadra pronta all'assalto è il Barcellona. I Blaugrana - come racconta 'RAC1' - sarebbero in viaggio verso Parigi per presentare l'ultima offerta al Psg. Nella Capitale francese dovrebbero essere presenti il direttore esecutivo, Oscar Grau, Abidal, Bordas e Cury.

L'obiettivo è sbloccare una volta per tutte l'affare; un affare da bencomplessivi che vedrà sul tavolo certamente il cartellino di. Dalla Spagna riportano inoltre che potrebbero rientrare nella trattativa altri calciatori: il Psg vorrebbema i blaugrana non vorrebbero privarsene. Più facile far rientrare nell'affare, dato in uscita ed accostato a Juventus e Inter. Bianconeri che restano vigili anche per capire se il Psg poi punterà su, che resta cedibile.