Inter, stop per Milinkovic-Savic: la Lazio lo blinda

CALCIOMERCATO INTER MILINKOVIC-SAVIC LAZIO / L'Inter sogna un centrocampista last minute per aumentare l'arsenale a disposizione di Conte. Vidal e Milinkovic-Savic i principali pallini del tecnico nerazzurro, ma la Lazio non intende cedere il giocatore serbo a pochi giorni dalla fine del mercato.

I biancocelesti vogliono trattenerlo per rilanciare l'assalto allae, come riportato dal 'Corriere dello Sport', in questi giorni il dse l'agente del giocatore,, hanno parlato a lungo. Possibile che a fine mercato venga rivisto il contratto di Milinkovic, con la scadenza alil prolungamento non appare necessario ma può esserci un aumento dell'ingaggio, che al momento è di 3 milioni più bonus.