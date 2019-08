INTER LECCE CONTE / Non poteva esserci esordio migliore per Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. Travolto per 4-0 il Lecce nel posticipo della prima giornata di campionato, con la 'San Siro' nerazzurra ai piedi del nuovo condottiero nerazzurro.

L'ex Ct della Nazionale ha elogiato i suoi nel post-gara tra cui anche Romelu, che ha battezzato subito con un gol la prima gara ufficiale con la maglia interista. Volti distesi e sorridenti a fine partita da parte dei protagonisti, con lo stesso Conte che prima di lasciare lo stadio si è intrattenuto con alcuni tifosi concedendosi per autografi e foto. Da domani, però, il mister pugliese lascerà da parte i sorrisi per ritornare a martellare i suoi in allenamento in vista della trasferta di Cagliari.