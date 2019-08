INTER LECCE LUCIONI / Fabio Lucioni ha parlato in zona mista dopo Inter-Lecce: "Sapevamo che non sarebbe stata una scampagnata, che sarebbe stato difficile e che ci avrebbero aggrediti. Dovevamo accorciare di più sui portatori di palla dell'Inter. Però ci sono le basi per fare un ottimo campionato. Rinforzi? E' una domanda che dovete fare alla società, io penso soltanto a lavorare sodo e a scendere in campo. Sarà il club a valutare se dopo la gara di oggi servano dei rinforzi o meno.

Adesso dobbiamo pensare subito al Verona, sarà già una gara fondamentale davanti al nostro pubblico". Poi alla domanda dell'inviato di Calciomercato.it sulla prestazione di: "Un giocatore che guadagna 12 milioni l'anno deve per forza fare la differenza. Oggi secondo me siamo stati anche bravi a contenerlo, ha fatto gol su una ribattuta dove è stato più lesto rispetto alla nostra linea difensiva. L'Inter è una squadra organizzata per lottare per lo scudetto, hanno giocatori forti e poi c'è Conte: lo conosco, è un bel martello, i risultati arriveranno anche per loro"