CALCIOMERCATO ROMA SCHICK LIPSIA / Grandi manovre per la Roma, non solo in difesa. I giallorossi sono alla ricerca di un esterno offensivo, con Taison che è stato proposto ma non convince a causa del costo elevato. Petrachi si muove anche sul fronte uscite, visto che Patrik Schick resta in pole nella lista dei cedibili.

Laha già bloccato Nikoladell', ma per chiudere il suo arrivo c'è bisogno che parta il ceco ex Samp. Come riporta 'Sky Sport', per domani è previsto un nuovo incontro tra l'agente di Schick e il club giallorosso per provare ad accelerare la sua cessione al

