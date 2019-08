LECCE LIVERANI / Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato in zona mista dopo la gara contro l'Inter. Rispondendo alle domande dei giornalisti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it, il tecnico giallorosso ha affermato: "Siamo partiti bene, con buon palleggio e organizzazione. Abbiamo subito pagato però gli errori nei primi due gol. Il campionato parte in salita, ma siamo pronti mentalmente.

Stasera salvo la qualità dei primi 20 minuti, l'atteggiamento e la personalità tecnica. Serve pazienza ed essere più scaltri: ma la strada è quella giusta. Il nostro scudetto è la salvezza.? Grave errore il suo. È un giocatore esperto, anche se non voluto è un episodio che non ci possiamo permettere. È un danno non averlo per il Verona. Mercato? Ho fiducia in questo gruppo, anche se arriveranno uno o due giocatori prima della fine del mercato. Pedine per completare la rosa, non certo campioni in grado di spostare gli equilibri come".