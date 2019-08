INTER LECCE LIVERANI / Sconfitta per il Lecce sul campo dell'Inter ma Fabio Liverani in conferenza stampa nel post gara non fa drammi: "Non possiamo farne per una partita. Si torna a casa con cose da migliorare sicuramente. Abbiamo preso i due gol sbagliando l'uscita e a questi livelli ti puniscono. La squadra ha giocato a tratti con personalità, con qualità, con idee. Il percorso è sicuramente in salita: l'obiettivo è cercare di fare 40 punti. La sconfitta non è un problema, il passivo è immeritato per i ragazzi, però è l'inizio di un percorso dove noi sappiamo quanta fatica dobbiamo fare. Non ci cambia molto, se non che abbiamo una partita in meno".

ROSA - "Abbiamo le idee chiare, la squadra è fatta al 90%.

Abbiamo degli obiettivi, probabilmente ci arriveremo in questa settimana. Ma non può arrivare il giocatore che cambia totalmente le partite. Arriveranno giocatori che possono dare una mano, questa squadra secondo me ha il potenziale per lottare. Sulla carta ci sono 7-8 partite non giocabili sulla carta, questa ne era una e l'abbiamo affrontata con fiducia".

FILOSOFIA - "Noi abbiamo l'idea sempre di giocare, poi però serve anche equilibrio e ci vuole un po' di tempo. Non possiamo esimerci dal provare a giocare a calcio, ma non vuol dire che dobbiamo andare sempre all'attacco. Non possiamo e non vogliamo giocare solo nella nostra parte di campo. Abbiamo delle caratteristiche che fino a poco fa ci ha portato a poter ambire a giocare in questi stadi. Credo che alla fine, con il gioco, si può ambire al risultato".