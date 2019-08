CALCIOMERCATO SAMPDORIA VIVIANI SPAL SALA / La Sampdoria non ha chiuso il suo calciomercato. La pesante sconfitta contro la Lazio ha spinto Osti a muoversi per rinforzare il centrocampo di Di Francesco, ieri in balia dei biancocelesti.

L'ultima idea porta a Federicodella, regista di qualità che lo scorso anno ha trovato pochissimo spazio e a gennaio è andato in prestito al

Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il club blucerchiato è in pressing per il classe '92 cresciuto nella Roma e sono in corso i contatti. Inoltre potrebbe verificarsi anche uno scambio, con l'inserimento di Jacopo Sala. L'esterno dei doriani andrebbe a rinforzare la corsia esterna di Semplici: al momento è un'idea da tenere in considerazione.