p>CALCIOMERCATO INTER CONTE / Intervenuto ai microfoni di 'Sky' dopo, il tecnico dei nerazzurri Antonioha parlato anche di mercato, ribadendo ancora una volta la chiusura netta ad un ritorno di Icardi all'interno del progetto interista: "? Prima ho visto le dichiarazioni di: è stato molto chiaro!"

SANCHEZ E BIRAGHI - "Mercato perfetto con Sanchez e Biraghi? Anche le altre hanno fatto mercato, non dimentichiamo che abbiamo ceduto Perisic, Nainggolan e Icardi è in questa situazione. Sono usciti tre perni fondamentali: gli altri hanno aggiunto, noi abbiamo sostituito. Però c'è stata chiarezza, sappiamo dove dobbiamo rinforzarci, cercando di trovare delle occasioni come Lukaku: ricordiamo che è stato pagato 65 milioni con pagamento in cinque anni".