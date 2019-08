CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED / Una delle principali telenovele di calciomercato di questa estate potrebbe presto volgere al termine. Alexis Sanchez è ormai a un passo dal trasferimento all'Inter. Dopo giorni di contatti e trattative, in queste ore è atteso l'affondo decisivo per trovare l'intesa definitiva. Come riporta 'Sky Sport', domani dovrebbe essere il giorno della fatidica fumata bianca.

Poi si potrà organizzare l'arrivo dell'attaccante in

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riporta 'corriere.it', sono state definite anche le cifre: l'Inter verserà nelle casse del Manchester United 5 milioni di euro per l'ingaggio di Sanchez, con il resto pagato invece dai Red Devils. Per quanto riguarda la formula del trasferimento, sarà quella di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Ci siamo, domani potrebbe davvero chiudersi questa lunga trattativa.

F.I.