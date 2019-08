INTER LECCE BROZOVIC INTERVISTA / L'Inter archivia senza troppe difficoltà la pratica Lecce. I nerazzurri all'esordio schiantano 4-0 i giallorossi e lanciano un messaggio chiaro al campionato.

Nel postpartita, pochi secondi dopo il fischio finale, Marcelo Brozovic ha commentato il successo dei suoi: "All'inizio abbiamo sbagliato troppi passaggi, ma dopo il gol abbiamo giocato molto meglio e abbiamo meritato questa vittoria - ha detto ai microfoni di 'Dazn' -. Ci sono stati tanti tifosi qui oggi, non possiamo far altro che ringraziare e pensare alle prossime partite. Emozionato? No, sempre lo stesso. Più responsabilità? Non lo so, gioco mediano devo stare attento dietro, oggi ho tirato e fatto gol". Poi la chiosa finale sull'obiettivo finale, lanciato da Conte in conferenza stampa anche se mai direttamente menzionato: "Rincorsa scudetto? Forse sì, forse no: vediamo le prossime partite".