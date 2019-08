INTER LECCE LUKAKU CONTE / Esordio col botto per Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. La squadra nerazuzrra travolge per 4-0 il Lecce, con l’attesissimo Romelu Lukaku subito protagonista all'esordio nel campionato italiano.

Il centravanti belga ha marcato la rete del 3-0, raccogliendo la corta respinta di Gabriel sulla conclusione di Lautaro. Grande festa del popolo interista a 'San Siro' per il gol dell’ex Manchester United, applaudito anche da Conte in panchina. Niente distrazioni però anche con la vittoria in cassaforte per l’ex Ct della Nazionale, che ha subito ripreso a dare indicazioni e a martellare i suoi alla ripresa del gioco.