INTER LECCE SENSI ASAMOAH INFORTUNIO / L'Inter non stecca alla prima stagionale e batte il Lecce con un netto 4-0. Antonio Conte non può che essere soddisfatto per la prestazione della sua squadra, che ha creato molte occasioni e ha fatto girare bene il pallone.

Tuttavia, il tecnico nerazzurro ha dovuto fare i conti con qualche noia muscolare per due dei suoi calciatori.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Il primo è Stefano Sensi, autore del gol del 2-0: l'ex centrocampista del Sassuolo è uscito nella ripresa a causa di un problema fisico, in particolare all'adduttore della coscia destra, facendo posto a Barella. Nel finale di gara, invece, si è fermato anche Kwadwo Asamoah, che si è toccato per un fastidio muscolare e ha chiuso il match zoppicando. In ogni caso non sembrava niente di grave per l'ex Juve, probabilmente solo stanco all'esordio dopo aver corso molto.

F.I.