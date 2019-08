INTER LECCE CONTE / L'Inter si impone 4-0 contro il Lecce nella prima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, Antonio Conte ha commentato così la prestazione dei suoi su 'DAZN': "Penso che il primo tempo siamo partiti bene, con la giusta intensità, la giusta voglia, rispettando un'idea. Sul 2-0 ci siamo disuniti, 10-15 minuti non mi sono piaciuti per niente. L'ho detto ai ragazzi di ritrovare il filo del gioco, di pressare in maniera compatta e non singola. Il Lecce è una buona squadra, noi oggi c'eravamo altrimenti in questo tipi di partite rischi di inciampare e non lo volevamo. Siamo stati molto bravi. C'è tanto da migliorare nella tenuta mentale, nel gestire le situazioni nella giusta maniera ma ci sono degli step, siamo solo da un mese e mezzo insieme. Ma sono soddisfatto: è un piacere lavorare con questi ragazzi".

LUKAKU: "Romelu è entrato nel mondo Inter nel miglior modo, con grande umiltà: è un gigante buono, con il sorriso, pronto a lavorare con la squadra, disponibile con i compagni. Anche Lautaro ha giocato benissimo, ma tutti quanti sono da elogiare. Certo questa è la prima giornata: festeggiamo fino a mezzanotte poi pensiamo a Cagliari che è una trasferta molto difficile. Non dobbiamo essere una scintilla, dobbiamo essere dinamite: c'è bisogno di crescere e noi possiamo crescere".

COSA E' CAMBIATO - "Sicuramente questa idea è un'evoluzione più offensiva del 4-2-4 perché attacchiamo con più uomini. Credo di avere gli uomini adatti a questo sistema: ho trovato difensori di un certo spessore, centrocampisti bravi nell'inserimento.

Come sai, su ogni sistema bisogna lavorarci tanti, ripeterlo fin quando i giocatori non si stancano di riprovare certe situazioni".

SENSI E BROZOVIC - "Possono ricoprire qualsiasi ruolo, andrebbero in difficoltà a giocare con un centrocampo a due. Sfruttiamo le caratteristiche dei nostri calciatori. Anche Vecino oggi ha fatto bene: è reduce da un problema, ora sta rientrando in condizione, come Gagliardini, Barella. C'è la possibilità di cambiare senza snaturare l'idea".

CASA - "Ieri un giornalista mi ha fatto una domanda sui tifosi dell'Inter: io non cerco empatia, io sono questo, sono totale per la causa che sposo. Non l'ho mai fatto in passato, poi si è sempre creato un grande feeling con il pubblico perché io do il 300% per la squadra in cui lavoro e sarà così anche per l'Inter".

Conte a 'Sky' ha poi aggiunto: "Sulla maturità dobbiamo migliorare: in alcuni momenti ci siamo fatti trasportare dalla gara e questo non deve succedere. La gara va gestita in ogni situazione: ci sono grandi margini di miglioramenti per questi ragazzi, ci sono qualità singole importanti e Brozovic oggi le ha fatte vedere. Se completa la maturazione e la crescita può diventare tra i più forti in quel ruolo. Per Barella ha grandi qualità, dinamismo, inserimento, deve imparare ad entrare in un contesto di squadra. Sta lavorando molto ma sono contento di quello che sta facendo".

SAN SIRO - "L'impatto è stato molto naturale, è stato come in altre situazioni passate, mi riferisco al Chelsea, tutte le mie esperienze passate. Sintonia con il pubblico? Io do tutto me stesso: io sono questo".

ZOCCOLO DURO - "Ho trovato dei bravissimi ragazzi, sono rimasto anche sorpreso perché ho trovato uomini, gente disponibili, molto aperta. Quando accade questo non si può che essere felici. Oggi qualcuno si sta dimenticando della prestazione di Ranocchia: entrato in maniera naturale e ha fatto la sua grande prestazione".