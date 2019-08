CALCIOMERCATO GENOA NECUL / Il Genoa vola sulle ali dell'entusiasmo per un calciomercato scoppiettante e per un pareggio significativo arrivato in casa della Roma all'esordio in campionato. Le sorprese in entrata per Andreazzoli e i tifosi rossoblù, però, potrebbero non essere finite.

L'ultima idea porta in, più precisamente al giovanissimo Lucas

Si tratta di un centrocampista in forza all'Arsenal de Sarandi, può agire come regista davanti alla difesa ma anche da trequartista. Come riporta 'Sky Sport, il Genoa avrebbe messo sul piatto 500mila euro per il cartellino del classe '99. Il 'Grifone' non è l'unica società che sta seguendo l'argentino, dal momento che nei giorni scorsi si era parlato anche dell'interessamento di Inter e Fiorentina. Oltre a Necul, i rossoblù continuano a trattare anche Donis dello Stoccarda.