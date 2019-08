INTER LECCE LUKAKU GOL / E' stato accolto con un boato alla lettura delle formazioni, acclamato prima del match, poi ogni sua progressione è stata accompagnata dal sussulto dell'intero stadio: buona la prima per Romelu Lukaku che ha condito il suo esordio in Serie A con la rete del 3-0 in Inter-Lecce.

Un gol arrivato dopo un'ora di gioco in cui l'exaveva fatto vedere il suo pezzo forte: un paio di progressioni che hanno infiammato San Siro prima che arrivasse l'occasione per metterla dentro approfittando di una respinta corta del portiere avversario. Esultanza con tutto il gruppo, poi in solitaria l'inchino verso la Curva Nord.