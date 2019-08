BOLOGNA MEDEL INTER / Ritorno per certi versi clamoroso in Italia. La Serie A si prepara a riabbracciare Gary Medel: il centrocampista cileno è il nuovo acquisto del Bologna, che deve sopperire al pesante addio di Pulgar.

Come riporta 'Sky Sport', il suo arrivo era previsto per domani mattina ma l'exprobabilmente sbarcherà in Italia mercoledì ed effettuerà visite mediche con i rossoblù, che lo acquisteranno dal Besiktas.

Il classe '87, in nerazzurro per tre stagioni, ha dimostrato grandissima voglia di tornare in Italia: in primis quasi dimezzandosi lo stipendio (in Turchia percepisce circa 3,5 milioni a stagione). Decisivo anche il contratto pluriennale offerto dal Bologna, oltre ai buonissimi rapporti con il ds Walter Sabatini.

F.I.