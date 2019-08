FIORENTINA COMMISSO / Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato un'intervista a 'La Repubblica' che sarà in edicola nell'edizione di martedì 27 agosto.

Un piccolo stralcio però è stato già pubblicato e le parole del numero uno viola non sono passate inosservate: "In Serie A nessun presidente è come me. Mi piace il sistema che se vai bene vai avanti mentre se vai male vai giù. Però non è buono per il calcio italiano che sia sempre solo una squadra a vincere. So che mi criticheranno per questo concetto, specialmente i tifosi della Juventus, ma questo è il mio pensiero". Commisso ha acquistato la Fiorentina dai ed è al suo primo anno alla guida della società toscana.