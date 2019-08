INTER LECCE ICARDI PERISIC / Grande attesa per l'esordio stagionale della nuova Inter di Antonio Conte. I nerazzurri ospitano il Lecce in uno stadio già vestito a festa, che non ha fatto mancare anche qualche sorpresa in tribuna. Ad esempio l'assenza di Mauro Icardi, proprio dopo il botta e risposta tra Wanda Nara e Beppe Marotta.

L'ex capitano interista non si è fatto vedere alla prima stagionale.

Chi invece non ha voluto perdersi il debutto dei nerazzurri è Ivan Perisic. Il croato, che da pochi giorni è stato ceduto al Bayern Monaco, ha dimostrato il legame ancora forte con i colori interisti e ha approfittato del Monday Night per vedere all'opera i suoi ex compagni dal vivo. Dopo il suo esordio con la maglia dei bavaresi nella vittoria di sabato contro lo Schalke 04, Perisic è volato a Milano. E ha pure festeggiato dalla tribuna di 'San Siro', come testimonia la sua 'story' su Instagram al gol di Sensi del 2-0.

F.I.